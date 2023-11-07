شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسلامة الله وحفظه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة عدن، بعد زيارات عمل خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت زيارات الرئيس القائد الخارجية، المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث عقد على هامشها سلسلة من اللقاءات مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى حضوره اللقاء الذي أقامه أبناء الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة وكندا على شرف زيارته الأولى للولايات المتحدة.

كما شملت زيارات الرئيس القائد الخارجية كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع سفراء وممثلي الدول الراعية للعملية السياسية في بلادنا، للدفع بالجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا والمنطقة.

رافق الرئيس في رحلة العودة للعاصمة عدن وزير الدولة، محافظ العاصمة أحمد حامد لملس.