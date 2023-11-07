غريفيث: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالم

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عدن - ياسمين التهامي - يفيث: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالمأكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني". وكتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، قائلا "10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني". وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى. وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة. ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية. عدن - ياسمين التهامي - يفيث: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر "تحد إنساني" للعالمأكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة يجعل العالم أمام "تحد إنساني". وكتب غريفيث على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، قائلا "10 آلاف قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني". وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى. وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة. ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

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