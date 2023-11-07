شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بطريقة وشبه مجانيّة و بحيلة موجودة في أغلب البيوت اجعل منزلك دافئاً في الشتاء (وداعاً لجهاز التدفئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التدفئة بالشمع: أن ننعم هذا الشتاء بالدفء من دون أن ننفق المال هو حلم، أليس كذلك؟ ومع ارتفاع أسعار الطاقة، ستصبح فواتير الكهرباء خياليّة ما يدفعنا إلى التساؤل عما يمكن أن نفعله كي نوفّر على مستوى أجهزة التدفئة.

من حسن الحظ أنّ ثمة حيلة فعّالة جداً لتدفئة غرفة ما من دون إنفاق المال. مما لا شك فيه أنّ فعاليتها لا توازي فاعليّة جهاز التدفئة الكلاسيكي إلا أنها تسمح بتدفئة الغرفة نوعاً ما.

يكفي أن تستخدموا أصيصيّ زهور من الفخّار والشمع المستخدم لتسخين الأطباق للحصول على تدفئة مجانيّة. هل تتساءلون عن كيفيّة إعداد جهاز التدفئة بالشمع؟ المسألة سهلة للغاية! لقد فعلتها أنا وهي وسيلة ناجعة للحصول على الدفء بشكل مجانيّ.

ما تحتاجون إليه

أصيص زهور كبير من الفخار

أصيص آخر أصغر حجماً

طبق من الفخار أو شوّاية أو طبق معدني 4 شموع لتسخين الأطباق ركيزة طبق أحجار طوب

كيف نعدّ جهاز تدفئة بالشموع

2- وزّعوا بعض أحجار الطوب حول القالب

النتيجة: جهاز تدفئة يكاد يكون دون تكلفة!

أصبحتم تعرفون الآن كيف تعدّون جهاز تدفئة من الشموع. إنها حيلة بسيطة وعملية وفعّالة! يسمح هذا الجهاز الإحتياطي المساعد بأن ننعم بالدفء بكلفة متدنيّة،

فهو يرفع فعلاً حرارة الغرفة بضع درجات، لاسيّما إن كانت الغرفة معزولة بشكل جيد. لا حاجة لاستخدام الكهرباء أو الوقود أو الغاز! فحرارة الشموع تكفي إذ قد ترتفع لتصل إلى 70 درجة مئويّة. كما أنّ الأصيصين يبقيان ساخنين لفترة طويلة.

كيف يعمل جهاز التدفئة بالشمعة؟

في الواقع، إنه علم صرف!

يستخدم جهاز التدفئة الإحتياطي هذا مبدأ نقل الحرارة بالحمل الحراري: تسخّن الشموع الهواء وتكون جزيئات الهواء الساخن أخف ما يجعلها ترتفع نحو الأعلى وتسخّن الهواء بين الأصيصين. يتصاعد الهواء الساخن عبر ثقب الأصيص الكبير. وبهذه الطريقة، يصبح الهواء في الغرفة ساخناً.

تنجح هذه الطريقة في تدفئة غرفة أو شقة صغيرة. وتستمر الحرارة في الانبعاث من الأصيص لساعات عدة حتى بعد انطفاء الشموع.

تدابير احتياطيّة

ـ انتبهوا لئلا تحرقوا أنفسكم لأنّ الأصيص يصبح ساخناً جداً

ـ يجب ألا يلمس الأصيص الساخن جداً الطاولة بل ينبغي وضعه على أحجار من الطوب

ـ لا تتركوا هذا الجهاز من دون مراقبة ولا تحيدوا ببصركم عنه

ـ لا تخلدوا إلى النوم وهو مشتعل

ـ ولا تغادروا المنزل فيما جهاز التدفئة يعمل إذ أنّ خطر اندلاع الحريق قائم وحقيقي

ـ اختاروا شموعاً من الشمع النباتي غير السام مع شعلة من القطن لتجنّب الانبعاثات السامة وتلوّث الهواء الداخليّ في المنزل

ـ يجب ألا يقترب الأولاد والحيوانات من جهاز التدفئة إذ قد يتعرضون للحروق أو يوقعون الشموع. التدفئة بالشمعالدفء في منازلكم.