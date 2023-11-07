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يزيد بن سلمان - شبوة - وزنه بلغ 150 كيلو جرام.. بيع حوت سمك اليوم بحراج صيرة بسعر 800.000 ريال يمني

وزنه بلغ 150 كيلو جرام.. بيع حوت سمك اليوم بحراج صيرة بسعر 800.000 ريال يمني

أقام في سوق صيرة للأسماك ظهر اليوم حراجا بالمزاد لبيع ثلاثة احوات من الأسماك الضخمة حيث توافد الكثير من البائعين لشراء هذه الأنواع من الحيتان على سوق ومزاد الحراج.

وتكللت عملية البيع برسي المزاد على بيع أحد الاحوات الموجودة في ساحة مزاد السوق وبيعه على احد بائعي السمك بمبلغ خيالي وصل 800.000 ريال يمني وبوزن يبلغ حوالي 150 كيلو جرام.

ويعود حوت ما يسمى قُطقُطة ، أحد أنواع الحيتان من فصيلة سمك القرش (لُخم) حسب ما أفاد به عدد من الصيادين.

وتعتبر زعانف هذا النوع من الحيتان هي الأعلى سعراً والأجود لصناعة خيوط الجراحة الطبية.

محمد عبدالواسع