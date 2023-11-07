شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة كدة مش هتخطر على بالك .. دواء كتافاست- هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفوار الأشهر على الإطلاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين في مصر لتسكين الآلام هو كتافاست هو عبارة عن حبيبات فوارة سريعه الذوبان في الماء، ونجد أن المواد النشطه في هذا النوع من الفوار هي “ديكلوفيناك بوتاسيوم”، ويستعمل لتسكين الآلام وتقليل أعراض الإلتهاب، ولكن على الرغم من إعطاء هذا الفوار نتائج سريعه في تسكين الآلام، إلا أن له أضرار جانبية رهيبه، ومن خلال موضوعنا هذا نذكر لكم الوجه المظلم لفوار كتافاست تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

أكياس كتافاست: تحذيرات واحتياطات

من التحذيرات التي يجب الانتباه إليها هو أن كثرة تناول فوار كتافاست يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالخمول والنعاس واضطرابات بصرية، وهذا بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على الأشخاص الذين يقومون بقيادة السيارات ، أو تشغيل الآلات بأمان، لهذا لا يجب أن يتم ركوب السيارة وقيادتها أثناء وبعد تناول فوار كتافاست

الآثار الجانبية الأخرى فوار كتافاست، ونجد أنه قد يخفف بعض أعراض العدوى تماما مثل الالتهاب والحمى، وهذا يجعل الشخص يعتقد أنه سليم وخالي من أي عدوى أو أي أمراض، ولكن قد تسوء حالته كثيرا لذلك يجب إخبار الطبيب قبل تناول هذا النوع من الفوار بالتحديد.

المسكنات بشكل عام ومن بينها فوار كتافاست قد تسبب أضرار جانبيه خطيره على المعده وليكن تقرحات، نزيف أو ثقب فى المعدة أو بطانة الأمعاء، بعد معرفة كل الآثار الجانبية لفوار كتافاست يرجى التفكير كثيرا قبل تناوله مرة أخرى لتسكين الآلام.