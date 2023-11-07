نجاة رئيس الأركان من محاولة اغتيال في الطريق الدولي بين سيئون ومأرب

نجا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من محاولة بتفجير سيارة مفخخة في الطريق الدولي شرقي اليمن.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن رئيس الأركان الفريق صغير بن عزيز نجا من محاولة اغتيال فاشلة اليوم على الطريق الرابط بين مأرب وسيئون.



وقالت مصادر محلية إن سيارة لاندكروزر مفخخة وضعت على أحد جوانب الطريق، انفجرت أثناء مرور صغير بن عزيز وأدت إلى جرح سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة من مرافقي رئيس الأركان.



ولم يكشف المركز الإعلامي تفاصيل إضافية، لكنه أكد أن وزير الدفاع محسن الداعري تواصل بعد المحاولة برئيس الأركان وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة.



ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء صوار عن لقاء بين رئيس الأركان واللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، تناولت الأوضاع العسكرية في عدة مناطق وجبهات عسكرية.



يأتي ذلك بعد ساعات من هجمات مكثفة شنتها مليشيات الحوثي استمرت حتى صباح الثلاثاء على مواقع الجيش اليمني في جبهة الكسارة، بينما اشتد القصف المدفعي المتبادل في جبهة البلق شرقي مأرب.



وأكدت مصادر عسكرية في وقت سابق الأسبوع الماضي إن الحوثي يحشد عناصره في معظم الجبهات، مشيرة إلى أن قوات الجيش عززت مواقعها في جبهة الكسارة غربي مأرب.

