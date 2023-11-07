شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سر خطير ! .. لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. خطير ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل عانيت يوما ما بعدم قدرتك على فتح الباب لأنك تركت المفتاح بالداخل؟ إليك الحل من هذه المشكلة، وهنا نقدم لكم حلول لفتح الباب بدون مفتاح بعد معاناة الكثير من المشكلة غلق الباب دون تواجد مفتاح أو ترك المفتاح بالداخل، وهذه مشكلة يمر بها الكثير والعديد من الأشخاص الذين يقفون عاجزين عند هذه المشكلة، ويتجه الكثير إلى العنف أحيانا وكسر الباب، ولكن هناك طريقة رائعة يقوم بها البعض لفتح الباب المغلق دون أي مفتاح ودون أي عنف أو كسر، ولكن احذر من أن تستعمل هذه الطريقة في الأغراض الأخرى واتقي الله في معرفتك وفي كيفية التعامل بهذه الطريقة. طريقة فتح الباب بدون مفتاح تم اكتشافه هذه الطريقة التي تعد من أفضل وأسهل الطرق في فتح الأبواب المغلقة بدون مفتاح وتقوم هذه الطريقة بمساعدتنا في فتحه مرة أخرى، وإليكم الآن طريقة لفتح الأبواب وحل هذه المشكلة أمامنا لكي لا نقع فيها مرة أخرى.

الادوات التي يجب إحضارها الأدوات المطلوبة لفتح الأبواب المغلقة وهي مشبكان واحد منهم متوسط الحجم والآخر كبير، ونحضر قطعه من الحديد على شكل حرف T، ثم نقوم باحضار المشبك المتوسط الحجم أولًا ثم نقوم بإخراج قطعة الحديد منها، ثم بعد ذلك علينا بثني السلك حتى يتحول لرقم عشوائي، ثم نوجه رأس هذا المشبك إلى قفل الباب، وهذا لانه متسع قليلًا عن الجانب الآخر منه، وبعد ذلك علينا بلف السلك بواسطة المشبك الآخر وهو كبير الحجم ثم بعدها نقوم باحضار قطعه الحديد المعدنية والتي تأخذ حرف T، وبعد ذلك نكون قد قمنا بفتح الباب المغلق.

.