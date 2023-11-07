شكرا لبحثكم عن خبر مالية الشرعية تبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر المنصرم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بدء عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر المنصرم اعتباراً من يوم غدا الأربعاء لكافة من موظفي السلطة المحلية والمركزية والمتقاعدين والنازحين.
وأوضح في تصريح صحفي إن الصرف سيشمل مرتبات السلطات المحلية لعدد 96 مكتبا، تتوزع على محافظات عدن لعدد 11 مكتبا، حضرموت الساحل 20 مكتبا، حضرموت الوادي 21 مكتبا، تعز 19 مكتبا، الضالع 19 مكتبا، شبوة 3 مكاتب، أبين مكتبين ولحج مكتب واحد، كما سيشمل الصرف عدد 40 وحدة مركزية.
وارجع المصدر سبب تأخير صرف المرتبات الى عدم التزام الجهات بتوفير البيانات المطلوبة منها لشهر أكتوبر، وعدم تسليم نتائج صرف المرتبات لشهر سبتمبر الماضي.
وحث المصدر كافة الجهات الحكومية مركزية ومحلية على سرعة استكمال إجراءاتها حتى يتسنى للوزارة سرعة الصرف.
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