شاهد ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح

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عدن - ياسمين التهامي - هد ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح عند النوم وترك التلفزيون مفتوحًا، يمكن أن يحدث عدة تأثيرات على جسمك وصحتك. إليك بعض المؤثرات المحتملة بحسب ما نشره موقع هيلثي : تأثير على نوعية النوم: قد يؤثر صوت التلفزيون والضوء المنبعث من الشاشة على نوعية نومك. التعرض للضوء الزائد والأصوات المزعجة يمكن أن يتسبب في اضطرابات النوم وتقليل جودة الراحة النوم.تأثير على النوم العميق: يعتبر النوم العميق مرحلة هامة من دورة النوم، حيث يستريح الجسم ويتم تجديد الأنسجة والاستعداد لليوم التالي. إذا كنت تستمع إلى التلفزيون أثناء النوم، فقد يؤدي ذلك إلى تداخل في دخولك في مراحل النوم العميق، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على استعادة الجسم والجهاز العصبي المركزي. تأثير على الاسترخاء والاستراحة: يعد النوم بدون التلفزيون مفتوحًا فرصة للاسترخاء الكامل والاستراحة الجسدية والعقلية. ومع ذلك، قد يؤدي وجود التلفزيون والمحتوى المنبعث منه إلى إبقاء العقل في حالة استيقاظ وعدم السماح للجسم بالاستراحة الكافية. تأثير على التركيز والاستيقاظ: إذا كان التلفزيون مفتوحًا ويعمل في الغرفة أثناء النوم، فإن وجود الضوضاء والمحتوى المنبعث منه قد يؤثر على جودة استيقاظك في الصباح. قد تشعر بالتعب أو عدم الانتعاش الكافي نتيجة لقلة النوم الجيدة. لذا، يُنصح بإيقاف التلفزيون قبل النوم وتوفير بيئة هادئة ومظلمة لتعزيز نوعية نومك واسترخائك، قد يكون من الأفضل استخدام تقنيات الاسترخاء قبل النوم، مثل الاسترخاء العميق أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، للمساعدة على الهدوء والاستعداد للنوم بشكل أفضل.