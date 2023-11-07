شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الضيق والإكتئاب .. أطعمة تجعلك سعيدا.. تعرف عليها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لص من الضيق والإكتئاب .. أطعمة تجعلك سعيدا.. تعرف عليها!!كشفت دراسات علمية تربط بين التغذية والصحة العقلية عن بعض الأطعمة التي تزيد "هرمون السعادة" المعروف علميا بالسيروتونين، تلك المادة الكيميائية التي تلعب دورا مهما في تنظيم مزاجنا واستقراره وخلصت نتائج هذه الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب الأميركية، إلى أن هناك بعض الأطعمة تتوق إليها أدمغتنا قبل أمعائنا، تعمل على تحسين الصحة العقلية وإدارة القلق بدون دواء، ينصح العلماء بدمجها في نظامنا الغذائي، لزيادة مستوى السعادة، خاصة عندما لا نكون في أحسن حالاتنا، بدلا من الإذعان لغريزتنا الأولى، وهي تناول الأطعمة السكرية والمحلاة التي تمنحنا بعض الرضا، لكنها من المرجح ألا تساعد صحتنا العقلية على المدى الطويل. وتتمثل هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تمنحنا جرعات من السعادة في الأطعمة التالية: 1. الشوكولاتة الداكنة وجدت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للفرد بفضل ثلاثة مكونات رئيسية في الشوكولاتة مرتبطة بالشعور بالسعادة وهي: • التربتوفان: هو حمض أميني يستخدمه الدماغ لإنتاج السيروتونين. • الثيوبرومين: منبه يمكنه تحسين المزاج. • الفينيليثيل ألانين: هو حمض أميني آخر يستخدمه الجسم لإنتاج الدوبامين، والذي يعمل كمضاد للاكتئاب. هذا بالإضافة إلى احتواء الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنزيوم، المحفز لإنتاج الأندروفين الذي يحسن الحالة المزاجية بشكل عام. 2. الموز • يعتبر الموز أفضل طعام للمزاج الجيد، فهو يلعب دورا مهما في تنظيم الحالة المزاجية بطريقة غير مباشرة، حيث يحتاج جسم الانسان إلى فيتامين ب 6 لإنتاج السيروتونين، والموز غني بشكل خاص بهذه المغذيات. • ثمرة موز واحدة متوسطة الحجم تحتوي على ما يقارب 0.4 مجم من فيتامين ب 6، وهو ما يمثل حوالي 25 بالمئة من الاستهلاك اليومي الموصى به صحيا. 3. جوز الهند • يعتبر جوز الهند غذاء يجلب السعادة، لأنه مليء بالدهون الثلاثية التي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقة الإنسان، كما أظهرت الدراسات أن تناول حليب جوز الهند قد يقلل من القلق والشعور بالكآبة. 4. القهوة • تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. • القهوة، سواء التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، حسنت بشكل ملحوظ الحالة المزاجية للأشخاص مقارنة بأولئك الذين لايشربونها.