الحكومة تؤكد وقوف مليشيا الحوثي خلف محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، وقوف مليشيا الحوثي خلف محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته من جولة خارجية إلى مأرب.

جاء ذلك على لسان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، وفقا لما نقلته عنه وكالة سبأ الحكومية.

وأدان الارياني، بأشد العبارات "محاولة الاغتيال الارهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لايران، واستهدفت رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز" وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأوضح أن محاولة الاغتيال تمت بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكب بن عزيز على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب، بعد قيامه بجولة خارجية وزيارات ميدانية تفقدية للوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة، والتشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.

وأشار الارياني الى أن هذا الاستهداف جاء بعد حملات تحريض سياسية واعلامية شنتها مليشيا الحوثي وطالت الفريق الركن صغير بن عزيز.. لافتا إلى أن أعمال وممارسات الحوثيين تؤكد مضيهم في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة، مؤكدا أن تصعيدها يأتي تنفيذا لأجندة إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة.

وأكد الإرياني أن هذا الاستهداف لن يؤثر على جهود الدولة، ووزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي وتدريبها وتأهيلها ودعمها لتنفيذ واجباتها في التصدي لمخططات جماعة الحوثي.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق اليوم، إن "جماعة ارهابية قامت، باستهداف موكب رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر الى مدينة مارب، ما اسفر عن اصابة عدد من مرافقيه.