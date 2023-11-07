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عدن - ياسمين التهامي - “إنذار شديد اللهجة”.. عقوبة العاملة المنزلية المخالفة 1445 بقرار من وزارة العمل بالسعودية

يحتاج الكثير من الأشخاص عمالة منزلية من أجل المساعدة في المنزل ولكن هناك الكثير من التجار المتورطين في الانشطة التي تخالف نظام العمل ونظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، ولذلك قام الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على وجود عقبات شديدة للأشخاص المتورطين في الأنشطة المخالفة لقانون العمل والإقامة.

“إنذار شديد اللهجة”.. عقوبة العاملة المنزلية المخالفة 1445 بقرار من وزارة العمل بالمملكة السعودية

تعمل وزارة العمل السعودية على الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وتحتاج الكثير من ربات المنزل إلي عمالة منزلية من أجل مساعدتها في المنزل ولكن هناك الكثير من الشركات والتجار المتورطين في الأنشطة المخالفة لقانون العمل وقانون الإقامة حيث يتم توظيف العديد من العاملات من دون إقامة في المنازل وهذا مخالف لقانون العمل، ولذلك صرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوجود عقوبات قاسية للأشخاص المشتركين في تلك الأعمال المخالفة.

لقد صرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح بأن الأشخاص الذين سوف يتم القبض عليهم سوف يتم ترحيلهم إلي هيئة التحقيق والادعاء العام وسوف يتم أخذ الأقوال الخاصة بهم بشكل مفصل وما هي علاقتهم بتلك الأنشطة المخالفة وتلك الحالات من أجل معرفة الحقيقة، وإذا كان هناك استغلال وتهديد للعمال فسوف يتم فرض عقوبات جرائم الاتجار بالأشخاص على مختلف الأشخاص المتعلقين بتلك القضية وتصل تلك العقوبات إلي السجن لمدة ١٥ عام وغرامة كبيرة تصل إلى مليون ريال سعودي.

وإذا لم يقم العامل بالغياب عن العمل وتم تأجيره بشكل قانوني من خلال صاحب العمل ومن دون أي استغلال للعامل فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية على حسب الوضع الحالي، أما في حالة غياب العامل عن العمل بإرادته وكان يعمل لحسابة الخاص ولم بوجد استغلال من قبل صاحب العمل فسوف يتم تطبيق الإقامة عليه..

أما إذا كان هناك أشخاص مدعين التجارة فسوف يتم تطبيق الإجراءات النظامية عليهم، ولقد وصرح الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح بضرورة عدم الذهاب إلي الشركات غير المعروفة من أجل طلب الخدمات المنزلية ويجب الذهاب إلي الشركات والمكاتب المعتمدة من خلال وزارة الضمان الاجتماعي..

“إنذار شديد اللهجة”.. عقوبة العاملة المنزلية المخالفة 1445 بقرار من وزارة العمل بالسعودية.