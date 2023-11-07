شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه..قبل فوات الأوان..نوعان من الأسماك تسبب ارتفاع ضغط الدم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لأسماك لها فوائد صحية عديدة. إنها مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أنها مفيدة للقلب والدماغ والذاكرة. على الرغم من أن نظام القلب والأوعية الدموية الخاص بك قد يكون سعيدًا عند تناول سمك السلمون المشوي إلا أن نوع السمك وعملية التحضير مهمان. نوعان من الأسماك يرفعان ضغط الدم ولكن ما يثير القلق أن هذه النوعين من يعرضان الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وهنا تظهر المشكلة، لأن ارتفاع ضغط الدم، يعتبر مقدمة لمشاكل صحية خطيرة قادمة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، فمن الضروري الحفاظ على قراءتك للضغط. الأسماك المدخنة تزيد ارتفاع ضغط الدم تعتبر المدخنة من أكثر الأكلات التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وأوصى عباس كناني، طبيب صيدلي بالحد من هذه الأطعمة لأنها علي الرغم من كونها مليئة بالبروتين والمواد المغذية الأساسية، إلا أنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم. وقال ‘الكناني’:’يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يقللوا من كمية تناولهم لما يحتويه من نسبة عالية من الصوديوم’.. إن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم’ . وتابع:’السمك المدخن ليس أفضل.. حيث توفر نصف علبة في كثير من الأحيان حوالي 1.5 جرام من الملح.. وهو بالفعل ربع الحد الأقصى الموصى به للبالغين’. وأضاف: “حاول الحد من الأطعمة عالية الملح قدر الإمكان أو استبدالها ببدائل قليلة الملح، مثل الأسماك المعلبة أو الطازجة التي تحتوي على نسبة أقل من الملح بينما لا تزال تحتوي على نسبة عالية من البروتين والأوميغا 3. » انتبه..قبل فوات الأوان..نوعان من الأسماك تسبب ارتفاع ضغط الدم!