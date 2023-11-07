تصعيد خطير.. مليشيا الحوثي تشن هجومًا هو الأعنف ضد قوات الجيش في مأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش، بمحافظة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن الهجوم الحوثي اسفر عن سقوط نحو عشرة من قوات الجيش خلال الهجوم الذي شنته المليشيا على مواقع قوات الجيش في جبهة "رغوان".

وحسب المصادر، فإن هذا الهجوم الحوثي هو الأعنف منذ عدة أشهر، حيث جاء هذا الهجوم بالتزامن مع التحشيد المستمر الذي تقوم به المليشيا باتجاه محافظتي الجوف ومأرب.

كما تزامن هذا الهجوم الحوثي مع محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان في الطرق الدولي الرابط بين سيئون ومأرب.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، أثناء عودته من زيارة خارجية وتفقده لعدد من قوات الجيش في المناطق العسكرية.