شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تخلصي من رائحة الإبطين بوصفة طبيعية وانسي العرق تاني .. حقيقي مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رائحة الإبطين من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء والرجال، والتي قد تسبب الإحراج في بعض الأحيان، وتنتج رائحة الإبطين عن البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد في هذه المنطقة، والتي تتغذى على العرق وتنتج عنه رائحة كريهة، وهناك العديد من الطرق للتخلص من رائحة الإبطين، منها استخدام مزيلات العرق أو مضادات التعرق، أو اللجوء إلى العلاجات الطبية في بعض الحالات.

ولكن هناك أيضًا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من هذه المشكلة. 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند طريقة التحضير: اخلطي الخل وصودا الخبز جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

أضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط وقلبي جيدًا. ضعي الخليط على منطقة الإبطين واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفي المنطقة بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج. فوائد وصفة التخلص من رائحة الإبطين تساعد خل التفاح على قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الإبطين. تساعد صودا الخبز على امتصاص العرق.

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة ومنع تهيجها. نصائح مهمة عند استخدام وصفة تعطير الإبطين تأكدي من إزالة الشعر من منطقة الإبطين قبل استخدام الوصفة. تجنبي استخدام الوصفة إذا كانت بشرتك حساسة.

تخلصي من رائحة الإبطين بوصفة طبيعية وانسي العرق تاني .. حقيقي مذهلة.