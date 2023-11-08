شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للوقاية من تلوث الهواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السطور التالية نلخص أهم الخطوات السهلة التي يمكن اتباعها للحد من التعرض لتلوث الهواء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: مراقبة جودة الهواء مراقبة توقعات جودة الهواء في منطقتك المتاحة من خلال الأخبار المحلية أو تطبيقات الطقس أو المواقع الحكومية.. يمكن أن تمدك بمعلومات هامة تساعدك في التخطيط لأنشطتك في الأيام التي تكون فيها مستويات التلوث أقل. تجنب مناطق التلوث الابتعاد عن الأماكن التي بها مستويات عالية من تلوث الهواء أمراً هاماً، مثل المناطق الصناعية أو مناطق المرور الكثيفة أو المناطق القريبة من مواقع البناء. قد يهمك..السل.. مشكلة صحية واجتماعية التقليل من الملوثات الداخلية التنبه لمصادر التلوث الداخلي، مثل أبخرة الطهي والمنظفات الكيميائية وبخاخات الأيروسول.. استخدم مراوح العادم، وافتح النوافذ، واختر منتجات التنظيف الطبيعية. تنقية الهواء فكر في استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات في منزلك ومساحة العمل، للمساعدة في إزالة الملوثات من الهواء الداخلي. تهوية المنزل قم بتهوية منزلك بشكل صحيح عن طريق فتح النوافذ واستخدام مراوح العادم لتدوير الهواء الخارجي النقي، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل تلوث الهواء الداخلي. زراعة نباتات داخلية يمكن لبعض النباتات المنزلية، مثل “نباتات الثعبان وزنابق السلام”، أن تساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق امتصاص الملوثات. الأقنعة في الأيام التي ترتفع فيها مستويات التلوث، يمكنك ارتداء أقنعة الوجه عند قضاء الوقت في الخارج، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ذات نوعية هواء سيئة باستمرار. اقرأ أيضاً..طبيب يحدد محفزات الإصابة بسرطان الأمعاء تقليل الأنشطة الخارجية قم جدولة الأنشطة الخارجية خلال الأوقات التي تكون فيها جودة الهواء أفضل.. قد تكون مستويات التلوث أقل في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء. تجنب التدخين إذا كنت تدخن، فكر في الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين لا يضر بصحتك فحسب، بل يساهم أيضاً في تلوث الهواء الداخلي والخارجي.. تجنب التعرض للتدخين السلبي كذلك. تقليل استخدام المركبات الشخصية كلما أمكن، استخدم وسائل النقل العام أو اختر المشي أو ركوب الدراجات لتقليل مساهمتك في تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور.. إذا كنت تقود السيارة، فحافظ على سيارتك وتأكد من استيفائها لمعايير الانبعاثات. 10 خطوات للوقاية من تلوث الهواء