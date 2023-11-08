عدن - ياسمين التهامي - مشروب رباني متوفر في كل منزل يمتص السكر في الدم بسرعة تفوق الخيال.. تعرف عليه ولن تندم

الاربعاء 8 نوفمبر 2023 الساعة 02:57

تعتبر الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي. بذور الحلبة ، ذات الطعم اللاذع، تُعد مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية، فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من تلك البذور الصفراء، ثم توضع في كوب الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

مشروب رباني متوفر في كل منزل يمتص السكر في الدم بسرعة تفوق الخيال.. تعرف عليه ولن تندم