شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ما الذي يحدث لجسمك عند تناول التمر يومياً على الريق؟دكتور سعودي يكشف عنها مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر موقع “عكاظ” أن إضافة التمر إلى النظام الغذائي اليومي يؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية على النحو التالي.

1- قيمة غذائية عالية التمر مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين ج وفيتامين ب) والمعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم) ومضادات الأكسدة، يمكن لمزيج هذه العناصر الغذائية أن يدعم الرفاهية العامة ويعزز وظائف الجسم المثلى

- معزز للطاقة التمر هو مصدر طبيعي للجلوكوز والفركتوز والسكروز ، مما يوفر دفعة طاقة سريعة ومستمرة.

3- مصدر ممتاز للألياف التمر مليء بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تساعد الألياف في الهضم ، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ، وتمنع الإمساك.

4- دعم صحة العظام يحتوي التمر على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام.

5- صحة القلب التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم ، وهو معدن معروف بتأثيره الإيجابي على صحة القلب، يساعد البوتاسيوم في تنظيم مستويات ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

6- تقليل مخاطر الإصابة بفقر الدم التمر غني بالحديد ، وهو عنصر غذائي حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، يساعد دمج التمر في نظامك الغذائي على منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

7 – تحسين وظائف المخ ارتبط الاستهلاك المنتظم للتمور بتحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.

8- تعزيز إدارة الوزن الصحي تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية ويعزز التمثيل الغذائي الصحي.

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول التمر يومياً على الريق؟دكتور سعودي يكشف عنها مفاجأة