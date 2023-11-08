شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري سعودي يكشف عن طرق طبيعية تخلصك من التهاب الحلق والحنجرة خلال دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع استمرار انتشار فيروس كورونا وخصوصا متحور “أوميكرون”، ومعاناة الكثير من الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق، يسعى البعض للحفاظ على صحتهم من خلال تقوية المناعة، للتخلص من القلق الذى يثيرهم عند ظهور تلك الأعراض التى تتشابه مع كورونا.

وهناك طرق مختلفة تساعد فى الوقاية من الإصابة بكورونا بمختلف متحوراته التى منها الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعى وتعزيز المناعة وارتداء الكمامة.

ويهتم الكثير بتقوية المناعة لكونها هى خط الدفاع الأول أمام كورونا وغيرها من الأمراض والفيروسات، وذلك من خلال تناول الأطعمة والمشروبات والعادات المختلفة اللازمة لأجل تعزبز المناعة.

ومن بين الطرق المهمة لتعزيز المناعة لأجل الوقاية من نزلات البرد والتهاب الحلق، وفقا لموقع “تايمز أوف انديا” منها:

-النظام الغذائى:

شدد خبراء التغذية على ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات الطازجة والتى منها الفواكه والخضراوات، وتعد هى الخطوة الأولى لأجل الوقاية من العدوى، كما يجب أن تكون الخضراوات الورقية والحمضيات على رأس القائمة الغذائية.

كما نصحوا بتناول المكسرات مثل اللوز والزبيب والجوز لمحتواها من الدهون والألياف والبروتينات الجيدة، واحتواء النظام الغذائى أيضا على الثوم والزنجبيل والبطاطا الحلوة والزبادى، حتى ولو بكميات صغيرة حتى يتم التمكن من جنى الفوائد التى من شأنها أن تعزيز المناعة.

-الحصول على قسط كافى من النوم:

يعد الإجهاد واحدا من الأسباب التى تضر المناعة حيث تتسبب فى قتل لخلايا المناعية ويمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم، كما أن قلة النوم تسبب أيضًا اضطرابات فى الجسم ويمكن أن تؤدى إلى انخفاض المناعة، لذلك يجب التحكم في الإجهاد تحت السيطرة، والحصول على قسط جيد من النوم لمدة 8 ساعات على الأقل حتى لا تتأثر المناعة.

-تناول مشروبات تعزز المناعة:

أكد خبراء التغذية أن مشروبات تعزيز المناعة تساعد على تقويتها يوميا، وذلك من خلال تناول الزنجبيل والكركم والجزر.