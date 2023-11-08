شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. مكون في مطبخك نستخدمه يوميًا يسبب الإصابة بمرض السكري والقلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر باحثون من إن إضافة الملح إلى الطعام بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفقا لصحيفة independent، تظهر البيانات المأخوذة من أكثر من 400 ألف من البالغين في المملكة المتحدة أن أولئك الذين لديهم أعلى استهلاك للملح لديهم خطر أعلى بنسبة 39٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا هذا المكون مطلقًا أو نادرًا.

وقال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings، كانت أول من أظهر هذه العلاقة.

وتظهر هذه الدراسة لأول مرة أن إزالة الملح من الوجبات يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور لو تشي، من كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين في الولايات المتحدة: "نحن نعلم بالفعل أن الحد من الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الدراسة تظهر لأول مرة أن تناول الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم".

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) البالغين بعدم تناول أكثر من 6 جرام (حوالي ملعقة صغيرة) من الملح يوميًا.

ونظر الباحثون في بيانات 402.982 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة - وهي قاعدة بيانات على الإنترنت للسجلات الطبية ونمط الحياة لنصف مليون بريطاني.

وتم استخدام استبيانات لتقييم عدد المرات التي أضافوا فيها الملح إلى طعامهم، ولكنها لم تشمل الملح المستخدم في الطهي أو كمية الملح التي تم استهلاكها.

كما أن ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يرجع جزئيًا إلى زيادة الدهون في الجسم المرتبطة بإضافة الملح إلى الأطعمة.

وقال البروفيسور تشي إن الفريق ركز بدلا من ذلك على اختبار "مؤشر سلوكي جديد لتناول الملح على المدى الطويل".

وقام الباحثون بتعديل عوامل تشمل العمر والجنس والعرق والخصائص الجسدية بما في ذلك الطول والوزن ومحيط الورك والتدخين ومستويات النشاط البدني والدخل ومستويات التعليم.

وقال البروفيسور تشي: "لقد سيطرنا بعناية على مجموعة متنوعة من هذه العوامل في تحليلنا، مما قلل من تأثيرها المحتمل على النتائج".

وعلى مدى متابعة استمرت ما يقرب من 12 عامًا، أصيب أكثر من 13000 شخص بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن إضافة الملح إلى طعامهم "أحيانًا" أو "عادة" أو "دائمًا" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 13% و20% و39% على التوالي، مقارنة بأولئك الذين "لم يسبق لهم مطلقًا"، " أو "نادرا" استخدامه.

وقال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب ارتباط تناول كميات كبيرة من الملح بزيادة خطر الإصابة بالسكري، لكن البروفيسور تشي يعتقد أن إضافة الملح إلى الطعام قد يشجع الناس على تناول كميات أكبر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والالتهابات.

"لقد أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أن تناول الملح يرتبط بضغط الدم غير الطبيعي والالتهابات، وقد يساهم ذلك أيضًا في ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري".

وتعليقًا على الدراسة، قالت الدكتورة فاي رايلي، مديرة الاتصالات البحثية في مؤسسة السكري في المملكة المتحدة ، والتي لم تشارك في البحث: "من المعروف أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا، بما في ذلك رفع ضغط الدم، وهو أمر خطير". عامل خطر لمرض السكري من النوع 2.

"تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة التي تشير إلى أن تناول الملح يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني - على الرغم من أنها لا توضح ما إذا كان الملح مسؤولاً بشكل مباشر عن ذلك أو لماذا، وسيكون إجراء المزيد من الأبحاث لفهم ذلك بشكل أفضل موضع ترحيب."

وأضافت: "نصيحتنا هي أن تحاول أن تتناول ملعقة صغيرة (6 جرام) من الملح كحد أقصى يوميًا".