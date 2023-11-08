شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيف تخلصت من الدوالي في أسبوع واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أهلاً بكم، أنا معكم مجددًا! أود أن أشاركم بعـض البهجـة...

على الرغم من كل شيء تمكنت من التخلص من الدوالي بالمنزل في أسبوع واحد!!! هل تتذكرون منذ حوالي سنة كنـت اشتكي من ألم فظيع في ساقاي ومن الدوالي؟

طلبت نصيحتكم - كيف أتخلص منها. حسنًا، لقد جـربت كل الطرق الشعبية المتاحة بما في ذلك براعم البتولا وغيرها من أشياء لا قيمة لها، بالإضافة إلى الأدوية لتحسين تدفق الدم وجوارب الضغط وأشياء من هذا القبيل.

هـذا كـله محض هراء. لا يجدي نفعًا. لا فائدة منه. ذهبت إلى الأطباء، ولكن بدلاً من مساعدتي وبخـوني لتأخير العلاج.

أخذت إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع من العمل. أصبـت باكتئاب حاد، جلسـت فقط على الكنـبة طوال اليوم أفكر مليًا طرق للتخلص من الدوالي و أستعـيد جمال وصحة ساقاي.

بدأت البحث عن طرق مختلفة للعلاج على شبكة الإنترنت. تم أخيرًا عثـرت على الخلاص من الدوالي؟! ذات مرة عند تصفح مدونة على شبكة الإنترنت، لفت انتباهي رسالة صغيرة كتبها متخصص علاج أوردة من انجلترا في بعض المنتديات الطبية.

كتب فيها أن علاج الدوالي في بلدنا ليس فعالاً لأن الطب التقليدي لا يعالج سبب المرض ولكن أعراضه فقط. أشار الطبيب إلى كريم جديد مضاد للدوالي Levicose®, ، الذي حقق نسبة عالية جدًا من النتائج الإيجابية.

لقد بحثت عن معلومات حول أين يمكـن العثور على هذا الكريم ووجدت هـذا المتجـر. في البداية لم أثق حقًا في كل ذلك لأن هناك الكثير من الأشياء المعلن عنها على التلفزيون...ولكنني وجدت الكثير من الآراء الجيدة عن هذا لذا قررت أن أطلبه. هـذا الكـريم لذا قررت أن أطلبه. لذلك طلبت Levicose®. .

تم توصيل الطرد في غضون أسبوع تقريبًا. فككت كـل شيء وقرأت التعليمات وبدأت في استخدامه. ما هي النتائج؟ هـل يمكـن علاج الدوالي الآن؟ بدأت استخدم هـذا الكـريم وفقًا للتعليمات.

وخمّنوا ما حدث؟ خلال 5 أيام فقط بدأ التورم والدوالي تختفي أمام عيني. لقد كنـت في غاية الذهول حتى أن عيناي اتسعت ذهولاً!!!! تخلصت من الدوالي !!! في 5 أيام فقط!!!!! هل تصدقون ذلك؟ لم أستطع أن أصدّق عيني...

لقد اختفت الأوردة العنكبوتية من ساقاي وأصبحت جميلة وام تهـد تؤلمني !!!! لم أكن مخطئة ولم أصب بالجنون! لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف مدى سعادتي.

ربما كانت آخر مرة أشعـر فيها بهـذه السعـادة منذ 20 عامًا أو نحو ذلك :) أشعر الآن أنني بصحة جيدة تمامًا. . هـا! حتى إنني ممتنة لمرضي - علمتني الدوالي أن تقدير قيمة الأشياء التي أمتلكها والتعامل مع مشاكل الحياة التافهة بشكل مختلف. أحاول عدم التفكير في مدى البؤس الذي كنت سأصير إليه لو لم أجـد هـذا الكـريم.

الآن ليس هناك مجال للأفكار الكئيبة والمتشائمة في حياتي، فقط الأفكـار الإيجابية!.