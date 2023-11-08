شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي اسباب امتناع النبى عن أكل لحم الأرنب .. وماذا اكتشف العلماء فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحل الله لنا الطيبات من الطعام من أصناف كثيرة، وعرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسـلم على بعض ما حرم علينا، ولكن يثير البعض من حين لآخر بعض المعلومات الغير مضبوطة أو التي فهمت خطأً دون الرجوع إلى أهل العلم فيحدثون الاضطراب في المجتمعات ويشـتتون الناس.

ومن بين تلك الأمور مسـألة أكل لحم الأرنب، والتي يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسـلم لم يأكلها وقال بعد ما قدمت له: “إنها تحيض”، ولم يسـتطيع هؤلاء أن يفرقوا بين ما يقوم به النبي لطبيعته البشـرية مثلما فعل عندنا عرض عليه أكل “الضب” فرفض وأوضح أن نفسـه تعافه لأنه لم يكن موجود في بيئته، ما بين ما حرمه النبي تشـريعًا كتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير وغيرهما. وربما حدث سـوء الفهم لدى هؤلاء لما روى عن الإمام الترمذي عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضى الله عنه قال: قلت: يا رسـول الله ما تقول في الأرنب؟ قال صلى الله عليه وآله وسـلم: “لا آكله ولا أحرمه” قال: فقلت: ولم يا رسـول الله؟ قال: “إنى أحسـب أنها تدمي” أي تحيض. وكلام النبي واضح في هذا الأمر بأنه لا يحرمه ولكنه لا يأكله لسـبب أخر غير التحريم وهو أن نفسـه تعافه.

ومع ذلك هناك العديد من الروايات والأحاديث النبوية الشـريفة التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسـلم تناول لحم الأرنب، فروى الإمام البخاري ومسـلم عن أنسـ رضي الله عنه أنه صاد أرنبًا، وأتى بها أبا طلحة فذبحها وربعث بوركيها وفخذيها إلى رسـول الله صلى الله عليه وآله وسـلم، فأتى بها النبي فقبله. هناك أطعمة حرمها الله بطريقة واضحة ومباشرة في القرأن الكريم ولكن بالنسبة للحم الأرنب فهناك أستفسارات كثيرة حول هل هو من الأطعمة المحرمة أم لا فلم يذكر لحم الأنب في أي أية من القرأن الكريم. فعرض على النبي صلي الله عليه وسلم أن يأكل من لحم الأرنب ولكنه رفض وكان سبب رفضه أنه من الحيوانات التي تلد وأنها تحيض فرفض تناوله ولكنه لم يحرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض تناوله وهو لا يميل إلى تناوله ولكن ليس معنى ذلك أن جميع الأمة الاسلامية تبتعد عن أكل لحم الأرنب وتحرمه بطريقة خاطئة فهذا التصرف للنبي تصرف بشري مثل أي شخص يحب هذا الطعام وأخر لا يفضله.

فيجب الإنتباه و التفريق جيداً بين السلوك الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سلوك بشري أم سلوكه كنبي ؟ فالسلوك البشري هو ما يحبه أو لا يحبه وسلوكه كنبي هو أن يأمر الناس بكلام الله الذي أنزله ويعلنه للناس حتي تفهم الأمة ما هو صالح وما هو محرم هذ هي الأطعمة المحرمة تحريم مباشر من الله:- – لحم الخنزير – لحم الحمير

– حرم الله الحيوانات الميتة بأي شكل أخر مثل أن تكون ماتت بسبب أختناق أو وقوعها من مكان مرتفع – حرم اللحوم التي لم تذبح بالطريقة الأسلامية وأسالة الدم وذكر أسم الله عليها – حرم أكل لحوم الحيوانات أو الطيور المفترسة التي تملك مخالب – حرم تناول لحوم الحيوانات التي تتغذي علي القمامة والأشياء النجسة – الأطعمة التي تأثر علي الجسم تأثير سلبي – والمشروبات المحرمة هي المسكرات والمخدرات