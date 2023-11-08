شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مذهلة لصنع كريم لبان الذكر والفازلين لـ تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد خلال 30 دقيقة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كريم اللبان والفازلين يُعد منتجًا طبيعيًا للعناية بالبشرة ذو العديد من الفوائد يعمل على تحسين جودة البشرة من خلال تفتيحها وترطيبها وتنشيطها بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمتاز بفعاليته في تقليل ظهور التجاعيد وشد البشرة، ويُعزز من إزالة الخلايا الميتة، مما يساهم في التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة يحتوي كريم اللبان والفازلين على مجموعة من المواد المغذية المفيدة للبشرة، مثل الكولاجين الذي يعزز من تجديد الخلايا البشرية ويعزز من توحيد لون البشرة بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي دفاعات البشرة ضد أشعة الشمس الضارة يمكن لكريم اللبان والفازلين اختراق المسام وتنعيم البشرة واستعادة نضارتها، ويمكن أن يساعد في تنظيف الزيوت الزائدة ويُعزز من تقليل البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

طريقة تحضير كريم اللبان والفازلين يمكنك تحضير كريم اللبان والفازلين في المنزل بسهولة وسرعة باستخدام المكونات التالية: 100 جرام من اللبان الذكر 100 جرام من الفازلين طريقة التحضير: قم بطحن اللبان الذكر إلى بودرة ناعمة. أضف الفازلين إلى اللبان الذكر المطحون. اخلط المزيج جيدًا حتى يصبح الكريم متجانسًا ويمتزج اللبان مع الفازلين بشكل جيد. قم بوضع الكريم في علبة محكمة الإغلاق. يُفضل حفظ الكريم في مكان بارد وجاف لضمان استدامته وفعاليته. باستخدام هذه الطريقة، يُمكنك الاستمتاع بفوائد كريم اللبان والفازلين المحضر في المنزل بسهولة.كريم كيفية استخدام كريم اللبان والفازلين كريم اللبان والفازلين يُستخدم مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في المساء يجب وضعه على بشرة نظيفة واتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. فوائد كريم اللبان والفازلين: يُفتح البشرة ويساعد في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات. يُرطب البشرة ويحميها من الجفاف. ينشط البشرة ويمنحها مظهرًا أشبه بالشباب. يُقلل من ظهور التجاعيد ويساعد في شد البشرة. يُزيل الخلايا الميتة من سطح البشرة. يُحمي البشرة من ضرر أشعة الشمس الضارة. باستخدام كريم اللبان والفازلين بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من فوائده المتعددة والحفاظ على بشرة صحية ومظهر شاب.

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