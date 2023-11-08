شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للحناء والصبغات.. مكون سحري طبيعي يغفل عنه الجميع يخلصك من شعر الشيب الأبيض في دقائق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمكون واحد فقط تخلصي من شيب الشعر تماما وإلى الأبد .. يعد شـيب الشـعر إحدى أكثر الأشياء المزعجة لدى السيدات اللواتي يكون اهتماهن دائما بالظهور بشكل جذاب ولافت جدا كما أنه يعد أجد أشهر العلامات التي تدل على التقدم الإنسن في السن.

ونتيجة لهذا السبب تضطر النساء إلى إستخدام الصبغات لإنهاذ هذه المشكلة إلا أنها ذات مواد كيميائية تؤثر على الشعر مع مضي الوقت لهذا فإن اللجوء للوصفات الطبيعية افضل من كافة الوصفات لأنها تقوم بتحقيق نفس نتائج الصبعة إلا أنه لا ينتج عنها أية آثار جانبية محتملة. ;في هذا المقال سوف نوضح لكم عن مكون واحد يغفل عنه الجميع في التخلص من الشيب بمكونات صحية وآمنة جدا وكذلك متاحة داخل المنزل. طريقة تحضير وصفة للتخلص من الشيب

فهي من الوصفات القوية التي تعطي نتائج سريعة وممتازة للوصفة دون الذهاب إلي صالونات التجميل وكذلك شراء الصبغات الكيميائية التي تضعف بصيلات الشعر وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي:

معلقة كبيرة من عصير الليمون

ربع كوب من عصير الطماطم

ربع كوب من زيت الزيتون

خطوات تحضير الوصفة

يجب قبل تحضير هذه الوصفة يجب إتباع الخطوات التالية للحصول على نتائج فورية وسريعة من الوصفة وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يجب نحضر إناء ونضع به المكونات التي تتضمن عصير الليمون وعصير الطماطم وزيت الزيتون ثم نضع الخليط على النار لدقائق معدودة مع التقليب المستمر

يترك الخليط يبرد تماما ويغسل الشعر جيدا ثم يخفف من الماء

لابد من وضع الخليط على فروة الرأس مباشرة للحصول على نتائج ممتازة من الوصفة

يدلك الشعر جيدا باستخدام هذا الخليط ويفضل أن يترك على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقائق ثم يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

مشكلة الشيب تعد أحد أكثر المشكلات الموجوده التي تتعرض لها السيدات بصفة عامه والرجال ويمكن التخلص من هذه المشكلة باستعمال الفازلين للشيب والقضاء على الشعر الأبيض

نهائيا بدون استخدام مواد كيميائية قومي بإضافة ملعقة من الفازلين مع ملعقة من النشا وعصير الليمون وضعي المكونات معا على الشعر واتركيها لمدة ساعة فقط ثم قومي بغسل الشعر وسوف يتوضح الفرق من اول استعمال.