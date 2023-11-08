شكرا لقرائتكم خبر عن السر الخفي لتحولك إلى ملكة جمال استخدمي فازلين وزيت الزيتون لمدة 3 أيام فقط وانتظري النتائج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة بمقدار 3 درجات فورًا، ومع الاستخدام المستمر، تزيل التجاعيد وتجعل البشرة صافية وأصغر سنًا. يمكنكم تحضيرها بهذه الطريقة

المكونات



بشر نصف ليمونة.ملعقتان زيت زيتون.ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي.ملعقة كبيرة نشا.طريقة التحضير والاستخدام:

1. نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها بشر الليمون مع زيت الزيتون ونقلب الخليط جيدًا.

2. ثم نضيف الفازلين والنشا، ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

3. نحفظ الخليط في عبوة جافة وقبل الذهاب للنوم، ندهن منه على الوجه.

يمكنكم أيضًا وضع الخليط على اليدين والقدمين وجميع الأماكن التي ترغبون في تفتيحها، وتدليك الجلد به لعدة دقائق حتى يتشربه الجلد. ثم يُترك حتى الصباح دون شطفه. يُكرر استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية، وستلاحظون جمال ونضارة بشرتكم.

وصفة العسل والنشا مع الليمون هي واحدة من الوصفات الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير. يمكنكم تحضيرها بهذه الطريقة:

المكونات:

2 ملعقة من الأرز المطحون.ملعقة من الحليب.نصف ملعقة من عصير الليمون.ملعقة عسل أبيض.طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط الأرز المطحون جيداً مع الحليب وعصير الليمون، ثم يضاف العسل. يوزع الخليط على الوجه بالكامل ويترك ليجف، ثم يفرك الوجه بحركات دائرية ويغسل بالماء الفاتر. يتم تكرار هذه الوصفة على الأقل 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفة قشر البرتقال وزيت اللوز تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وبالتالي تساعد في تفتيح البشرة وحمايتها من آثار الجذور الحرة. يمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التحضير:

المكونات: 2 ملعقة من قشر البرتقال، ملعقة من زيت اللوز، ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير: يتم خلط قشر البرتقال المطحون مع جل الصبار وزيت اللوز حتى يتكون خليط ناعم. يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر وستلاحظين جمال ونضارة بشرتك. يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة.