المهرة.. تهدم أكثر من 200 منزل بشكل كلي في مديرية حصوين جراء إعصار "تيج"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مسؤول محلي في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، عن تهدم أكثر من مئتي منزل بشكل كلي في مديرية حصوين، جراء إعصار "تيج" الذي ضرب المحافظة أواخر الشهر المنصرم.



وقال الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف مدير عام الشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة، إن الإعصار خلّف "الكثير من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة بمديريات الغيضة - حصوين- حوف".



وأشار رئيس لجنة الإغاثة إلى أن هناك أكثر من 200 منزل تهدمت كلياً في مديرية حصوين فقط، إضافةً إلى مئات المنازل المتضررة جزئياًّ وبنسب متفاوتة في المديريات الثلاث.



وأوضح "بلحاف" أن حجم المساعدات الواصلة لاتغطي جزء بسيط من متضرري الإعصار، بحسب مانقل عنه مركز المحافظة الإعلامي.



وكان تقرير أممي حديث قد كشف عن تسجيل 6 حالات وفاة و473 إصابة في المهرة، وتضرر 16,119 أسرة جراء الإعصار الذي ضرب المحافظة يومي 23 و24 من أكتوبر الفائت، وخلف أضرارا كبيرة في الممتلكات الخاصة والبنى التحتية العامة.

