عدن - ياسمين التهامي - الخضيري يكشف عن نوع من الخبز يخفض السكر التراكمي ويساعد على إنقاص الوزن..ويوضح مكوناته

الاربعاء 8 نوفمبر 2023 الساعة 11:02

كشف المتخصص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن نوع من الخبز يخفض السكر التراكمي ويساعد على إنقاص الوزن ويقلل تهيج القولون العصبي. وقال الخضيري، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": جرب التقليل بشدة من خبز القمح بكل أنواعه واستبدله بخليط دقيق الدخن والشعير والشوفان فقط ومعها قليل من دقيق أخر مثل العدس والجوز واللوز ومعها خميرة طبيعية "ضروري تخمير طبيعي". وتابع: تخبز بالمنزل مثل المصابيب أسميته: بانكيك خليط الحبوب بدل قمح أو القرصان، ويضاف إسباغول ليتماسك نجح في: 1-"خفض التراكمي" و2-"نقص الوزن" وتقليل مشاكل تهيّج القولون العصبي، فقط بهذا الخبز "بدون قمح".