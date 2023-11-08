كيف خسر دوناروما مرتين أمس أمام ميلان

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عدن - ياسمين التهامي - ف خسر دوناروما مرتين أمس أمام ميلانهاي كورة- ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حامي عرين نادي باريس سان جيرمان، كان يمر بليلية صعبة لغاية أمام نادي ميلان جماهيره في ظل الخسارة بنتيجة 2-1 بدوري أبطال أوروبا الصحيف أفادت بأن دوناروما رغم تألقه إلى أنه خسر المباراة وأصبح وضع فريقه قابل لكل الاحتمالات، وكانت الخسارة الثانية له بعد الصافرات التي تعرض لها من قبل مشجعين فريقه السابق، جماهير الميلان، حيث خسر مشجعي ميلان الذين أحبوه كثيراً في السابق، ما فعله دوناروما خيانة كبيرة لشعب الميلان.. لن يغفروا له أبداً عدن - ياسمين التهامي - ف خسر دوناروما مرتين أمس أمام ميلانهاي كورة- ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حامي عرين نادي باريس سان جيرمان، كان يمر بليلية صعبة لغاية أمام نادي ميلان جماهيره في ظل الخسارة بنتيجة 2-1 بدوري أبطال أوروبا الصحيف أفادت بأن دوناروما رغم تألقه إلى أنه خسر المباراة وأصبح وضع فريقه قابل لكل الاحتمالات، وكانت الخسارة الثانية له بعد الصافرات التي تعرض لها من قبل مشجعين فريقه السابق، جماهير الميلان، حيث خسر مشجعي ميلان الذين أحبوه كثيراً في السابق، ما فعله دوناروما خيانة كبيرة لشعب الميلان.. لن يغفروا له أبداً

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