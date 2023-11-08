محافظ حضرموت يدعو إلى حماية المواقع الأثرية المكتشفة مؤخرا وتطوير المتاحف بالمحافظة

دعا محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الأربعاء، إلى حماية المواقع الأثرية المكتشفة مؤخرا وتطوير المتاحف بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا، مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بساحل حضرموت رياض باكرموم، حسب إعلام السلطة المحلية.



وأكد بن ماضي على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيز دور قطاع الآثار والمتاحف بالمحافظة.



وشدّد المحافظ على حماية آثار المحافظة، وحث الهيئة على اتخاذ اللازم لرصدها وتوثيقها وإضافتها لقائمة المعالم الأثرية لبلادنا.



وأهدى محافظ حضرموت، متحف المكلا "سيارتين" تعود فترة صناعتهما إلى الفترة السلطانية، ليتم عرضهن في متحف المكلا بعد إجراء بعض الصيانة اللازمة لهن، لتكون إضافة للمتحف الذي أصبح وجهة سياحية لزوار المحافظة من الداخل والخارج.



ومطلع أكتوبر الفائت، أعلن مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمكلا، رياض باكرموم في منشور له على فيسبوك، "اكتشاف موقع أثري غني بنماذج أثرية من العصر البرونزي في هضبة دوعن بمديرية دوعن".