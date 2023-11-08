شكرا لقرائتكم خبر عن لص حاول سرقة صراف آلي في الرياض وعندما بدا بتنفيذ العملية حدث مالم يكن في الحسبان!! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع لص في شر أعماله بعد أن حاول سرقة صراف آلي في العاصمة السعودية الرياض، لكن شرطة الرياض كانت له بالمرصاد والقت القبض عليه أثناء تنفيذه لعملية السرقة.

واصدرت شرطة الرياض بيان، اوضحت فيه تفاصيل القبض على اللص الذي حاول سرقة صراف آلي بإستخدام أداة حديدية.

وقالت أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض، تمكنت من القبض على شخص لمحاولته سرقة صراف آلي باستخدام أداة حديدية، موضحةً أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي ذات السياق، نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة في القبض على مواطن اتخذ منزلاً في الرياض وكراً لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأكثر من 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.