اليمن..تظاهرة حاشدة في سقطرى للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأربعاء، تظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بجرائم الكيان الصهيوني بحق سكان غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.



واحتشد المئات من أبناء المحافظة أمام كلية التربية سقطرى، في مدينة حديبو، في فعالية شاركت فيها مختلف فئات وشرائح المجتمع.



ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية وشعارات ورموز المقاومة، كما رفعوا لافتات تحيي صمود الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الصهيونية.



وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، واستنكروا الصمت والتواطؤ الدولي إزاء تلك الجرائم.



ولليوم الـ33 يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على قطاع غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وأصيب أكثر من 26 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

