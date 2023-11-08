شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للسوداني "عزيز" مع كفيلته السعودية وهو يشم شعرها ويقول: "دعيهم يثرثرون عنك واستمري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو للشاب الذي قيل أنه سوداني، ظهر خلاله بلقطات رومنسية مع كفيلته الحسناء أمل القرشي التي تزوجها حسبما تم تداوله.

وفي الفيديو الجديد ظهر الشاب السوداني في لحظات رومنسية مع كفيلته، حيث يلعب بشعرها ويغازلها بالقول: “دعيهم يثرثرون عنك واستمري في التألق”.

ومن خلال الفيديو المتداول، يظهر الانسجام والمحبة بين عزيز وزوجته أمل القرشي التي ظهرت معه في أكثر من مقطع فيديو وهي مبتسمة والسعادة تملئ وجهها.

وكانت قصة عزيز وكفيلته أمل القرشي قد انتشرت خلال الأيام الماضية بشكل كبير، حيث قالت الكثير من المواقع الاخبارية أن عزيز شاب سوداني مغترب في السعودية، أما أمل القرشي فهي كفيلته في السعودية وقد جمعت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.

وتضاربت الأنباء حول حقيقة قصة عزيز وأمل القرشي، حيث أشار البعض إلى أن عزيز شاب سعودي وليس سوداني ويعمل في مؤسسة إعلامية واحدة مع زوجته أمل القرشي التي تعمل هي الأخرى في ذات المجال و تزوجا بعد قصة حب جمعتهما لسنوات.

لمشاهدة الفيديو https://www.facebook.com/reel/1011313243495591?mibextid=kcDB8O