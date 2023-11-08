شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع في 3 دقائق فقط.. في البيت وبدون ألم"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن تنظيف الأذن من الشمع هو عملية مهمة للحفاظ على صحة الأذن والحد من تراكم الشمع فيها عادة ما يتم اللجوء إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة لإزالة الشمع، ولكن يمكنك أيضا تنظيف الأذن بنفسك في البيت بسهولة وبدون ألم في هذا المقال، سأشرح لك أسهل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع في3 دقائق وبدون ألم.

تنظيف الأذن في المنزل

قبل أن نبدأ، هناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب أن تتبعها عند تنظيف الأذن بنفسك أولا وقبل كل شيء، تأكد من أنك لا تعاني من أي مشاكل صحية في الأذن، مثل الألم الشديد أو الانتفاخ أو التهاب الأذن إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، من الأفضل ألا تحاول تنظيف الأذن بنفسك وعليك استشارة الطبيب ثانيا، تأكد من عدم وجود أي جهاز طبي أو تجهيز طبي آخر يجب عليك استخدامه بناء على توجيهات الطبيب.

الأدوات المطلوبة:

قطرات الزيت: تستخدم لتنعيم وتجميع الشمع في الأذن.

حقنة للغسيل: تستخدم لغسل الأذن بالماء الدافئ لإزالة الشمع.

منشفة نظيفة لتجفيف الأذن بلطف بعد التنظيف.

الطريقة:

ابدأ بإحضار بضع قطرات من الزيت يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز يفضل تسخين الزيت قليلا في حمام مائي ليكون دافئا.

استلق على جانبك، ضع قليلا من الزيت في قناة الأذن المتأثرة بالشمع، ودلك الأذن برفق باستخدام أطراف أصابعك لمدة دقيقتين تقريبا يعمل الزيت على تليين وتجميع الشمع المتراكم.

بعد ذلك، استلق على الجانب الآخر لمدة دقيقتين للسماح للزيت بالتسرب داخل الأذن هذا يساعد على تنظيف الأذن من الشمع وإزالته.

قم بتجهيز حقنة للغسيل بالماء الدافئ املئ حقنة الغسيل بماء دافئ وأدخلها برفق في الأذن المعالجة بعد إخراج الزيت.

اضغط برفق على حقنة الغسيل لإرخاء ماء الأذن داخل الأذن لا تضغط بشكل قوي أو سريع، حيث يمكن أن يسبب ذلك ضررا لطبلة الأذن استمر في رش الماء لمدة30 ثانية إلى دقيقة تقريبا.

بعد ذلك، قم بميل رأسك للجانب الآخر للسماح للماء بالتدفق والتصريف من الأذن يجب أن يكون هناك تدفق طبيعي للماء والشمع المتجمع.

استخدم منشفة نظيفة لتجفيف الأذن بلطف لف القماش حول إصبعك وادخله برفق في القناة السمعية لامتصاص أي رطوبة متبقية.

كما يجب تجنب شطف الأذن باستخدام الأنابيب أو أي أجهزة ضغط ماء مرتفع هذا النوع من الأساليب يمكن أن يعمل بشكل فعال لإزالة الشمع المتراكم، ولكنه يمكن أيضًا أن يسبب الأضرار الجسيمة إذا ما تم استخدامه بطريقة غير صحيحة يمكن أن يدفع الضغط الماء داخل الأذن مما يمكن أن يؤدي إلى الضرر الدائم في الأذن الداخلية.