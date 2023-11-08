عدن - ياسمين التهامي - الأمن السعودي يداهم منزل مقيم عربي بشكل مفاجئ وما عثر بداخله فاجأ الجميع

الاربعاء 8 نوفمبر 2023 الساعة 17:54



عثرت الفرق التابعة لوزارة التجارة السعودية بالتعاون مع الأمن ، على بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة بعد مداهمهتها لاحد المنازل لمقيم من جنسية عربية كان قد حوله الى مستودع لبيع بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة.وتمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الأمن ، من الإطاحة بمقيم عربي حول منزله إلى بؤرة خفية لبيع بضائع مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صالح العنزي رئيس فريق وزارة التجارة للحملات، أنه تم ضبط المخالف بمساعدة الجهات المختصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمانة ووزارة التجارة؛ حيث تم ضبط سلع مخالفة منها أدوات تجميل وملابس، فيما تمت المداهمة بعد أخذ إذن النيابة العامة.