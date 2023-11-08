شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرها الله في القران الكريم.. عادة تجذب المال بطريقة لا تتوقعها .. جرّبها وراقب كيف ستتغيّر حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء ، فالصدقة هي من أهم وأفضل الطرق لجلب الرزق وتوسيعه. من: اليمن الآن

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