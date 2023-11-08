كتائب القسام تعلن تدمير 18 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة منذ الصباح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قنصت جنديا إسرائيليا، ودمرت 18 آلية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء الذي يوافق اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.



وأضافت الكتائب أنها استهدفت جنودا إسرائيليين، قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس.



وذكر بيان لكتائب القسام أنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام التابع لمدينة بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بـ3 قذائف من طراز "الياسين 105".



وأضافت الكتائب -في بيان لاحق- أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105" دون تحديد اسم المكان.



وفي بيان ثالث، أفادت كتائب القسام بتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105" مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



ولاحقا أضافت الكتائب -في عدة بيانات- أنها دمرت 7 دبابات إضافية شمال دوار التوام بقذائف "الياسين 105".



كما دمرت قذائف القسام دبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ. ودمرت كتائب القسام دبابة إسرائيلية شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105".



ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في قطاع غزة.



ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ33 حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصيب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

المصدر: وكالات