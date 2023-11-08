حماس تعلن قتل "كولونيل" في جيش الاحتلال خلال معارك غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن قتل كولونيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعارك الدائرة في غزة، مشيرة إلى أن معنويات المقاومة "عالية"، وأن المقاومين "يتحكّمون ويسيطرون على الميدان".



وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي لحركة حماس الذي عُقد اليوم في بيروت "لمواكبة تطورات العدوان الصهيوني الإرهابي المتواصل ضد قطاع غزة منذ 33 يوماً".



وقالت حماس "إن أبطال المقاومة ثابتون، يخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها، يدمرون دباباته وآلياته، وهو ما شاهده كل العالم، وما سمح العدو بنشره فقط عن مقتل 32 جندياً وضابطاً في المعركة البرية - والعدد أضعاف ذلك بكثير -، وآخرهم كان اليوم ضابطاً برتبة كولونيل من وحدة شلداغ المتخصصة في حروب الشوارع".



وأضافت أن "المقاومين معنوياتهم عالية، ويتحكّمون ويسيطرون على الميدان، وواثقون من أدائهم وواثقون من هزيمة المحتل، وتدفيعه ثمن عدوانه على غزة، وقادم الأيام ستكشف لكم المزيد".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي جديد له خلال المعارك المتواصلة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 350 جندياً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، منهم 33 جندياً منذ بدء التوغل البري إلى القطاع.



وقال الجيش في بيانه إنّ الجندي الذي قُتل يحمل رتبة ملازم أول، وهو من وحدة النخبة "شلداغ"، التي يُعرف عنها أنها متخصصة في القتال في حرب الشوارع.



وبالإضافة إلى القتيل، أكد جيش الاحتلال أن 3 جنود أُصيبوا، الليلة الماضية، خلال المعارك المستمرة على جبهات عدة.



ويعمل جيش الاحتلال على توسيع عمليته البرية في قطاع غرة، فيما تجري اشتباكات على الأرض في محاور عدة، وسط غطاء مكثف من الطيران الحربي الإسرائيلي.

المصدر: العربي الجديد