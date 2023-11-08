شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للصلع.. كيراتين طبيعي لتطويل الشعر بجنون وإنبات الفراغات في مقدمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العديد من النساء يعانين من مشكلة تساقط الشعر وتكسره، باستثناء النساء الهنديات اللاتي يشتهرن بشعرهن الطويل والكثيف نتيجة استخدامهن لمكونات طبيعية تحمي الشعر من التلف وتساعد في نموه، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة طبيعية لتطويل الشعر.

كيراتين طبيعي لتطويل الشعر بجنون وإنبات الفراغات في مقدمة الرأس يعود تكسر الشعر غالبًا إلى التعرض لأشعة الشمس الضارة، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى عدم العناية الجيدة بالشعر واستخدام كريمات غير مناسبة لنوع الشعر.

إحدى الوصفات الهندية تتضمن رذاذًا بسيطًا قبل النوم يمكن أن يُطيل الشعر بشكل كبير ويمنع تساقطه، باستخدام مكونات متاحة وغير مكلفة توجد في كل منزل: ورق الغار، والماء، وإكليل الجبل، والقرنفل، والثوم. إليك كيفية تحضير هذه الوصفة السحرية الهندية:

1. ضعي حبوب الثوم والقرنفل في وعاء صغير.

ثم ضعي خمس حبات من القرنفل في الوعاء.

ثم نضيف إليها ثلاث ورقات غار وقليلاً من إكليل الجبل،

ثم نبدأ بخلط جميع المكونات المذكورة مسبقًا بشكل جيد.

ثم نضيف نصف كوب من الماء،

ونضع الوعاء على النار وننتظر حتى يغلي. نزيل الوعاء بعد الغليان ونضعه في الثلاجة حتى يبرد قليلاً.

ثم نأخذ زجاجة رذاذ ونضع المزيج فيها بعد تصفيته. كل ليلة قبل النوم، رشي بضع رشات على فروة الرأس بالكامل وقومي بالتدليك بلطف. بعد أسبوع، ستلاحظين فارقًا في سرعة نمو الشعر.