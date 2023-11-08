شاهد.."مختص"سعودي يكشف كيف يمكن جمع 67مليون ريال من خلال البدء بادخار10ريالات

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عدن - ياسمين التهامي - هد.."مختص"سعودي يكشف كيف يمكن جمع 67مليون ريال من خلال البدء بادخار10ريالات كشف مختص كيف يستطيع شخص جمع مبلغ 67 مليون ريال من خلال البدء بادخار 10 ريالات ومضاعفة هذا المبلغ على مدى 24 عاما. وقال خلال مقطع فيديو: " إذا تمكن شخص من توفير عشرة ريالات في العام الأول، ثم ضاعف هذا المبلغ في السنة الثانية 40 وفي السنة الثالثة 80، وفي السنة الرابعة 160، وهكذا كل عام فإن المبلغ سيصل إلى 67 مليون ريال بعد 24 عام". وتابع: " هذه أعجوبة الفائدة المركبة، حيث تستثمر برأس مال وعندما تحصل على أرباح تستثمر هذه الأرباح ، وأتحدى أي شخص يجلس مع أي من أثرياء المملكة، أنه سوف يكتشف أنه لم يكن يتوقع ما وصل إليه الآن من ثروة". وأشار إلى أن هناك نقطة حرجة تتحول فيها الثروة إلى آلية أخرى في النمو والتعاظم، وهذه النقطة هي التي تجعل الأموال تتكاثر إلى مضاعفاتها من تلقاء نفسها دون تدخل أو عناء من صاحبها، لدرجة تدهش أصحاب الأموال أنفسهم.