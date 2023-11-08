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عدن - ياسمين التهامي - يؤدي الى الوفاة فورا السعودية تطلق تحذير لكافة المتواجدين على ارض الممكلة احذر شرب هذه المياة

حذرت شركة مياه الشرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من نوع من المياه مخالفة يتم استخدامها كمياه نقية لبيعها على المواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها مياة تصدر وتعتمد من شركة المياه.

ماهي مياه الصهاريج المعتمدة في السعوديةوقد أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع كمية الاستهلاك لمياه الشرب في عام 2019 لتصل إلى 3493 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 2 % مقارنة بعام 2018.

ووفقا للتقرير شكلت المياه المحلاة 65% من إجمالي المياه الموزعة بنحو 2.26 مليار متر مكعب، فيما شكلت المياه الجوفية 35% من إجمالي المياه الموزعة ما يعادل نحو 1.24 مليار متر مكعب

ماهي افضل مياه شرب معتمده في السعودية؟ افضل ماء قليل الصوديوم في السعودية 1- مياه نقي

شركة نقي هي من الشركات الرائدة في سوق مياه الشرب المعبأة منذُ تأسيسها في عام 2014، وتهدف الشركة إلى توفير مياه شرب نقية وفقًا لأعلى معايير الجودة.مياه الهدا هي الأخرى من أفضل مياه الشرب المعبأة من مياه الآبار الجوفية النقية في المملكة، وهي تحتوي على:

نسبة الصوديوم: 20 الرقم الهيدروجيني: