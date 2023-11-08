مأرب.. اللواء العرادة يحذر من مخططات حوثية في المحافظات المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من مخططات مليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ومحاولاتها المستميتة لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السكينة العامة للمواطنين في كل المحافظات المحررة عموماً وفي محافظة مأرب بشكل خاص.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاربعاء، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب، حضره مدراء الشرطة والأمن السياسي والبحث الجنائي وعدد من قيادات الوحدات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة فقد كرس اللقاء لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.



وشدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والعمل على رفع اليقظة الأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد على ضرورة تفعيل آليات التعاون مع المواطنين من أجل الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد يوم على محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب.