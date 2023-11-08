البنتاغون: مزاعم الحوثيين بإسقاط طائرة مسيرة أميركية "غير صحيحة"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، صحة مزاعم الحوثيين أنهم أسقطوا مسيّرة أميركية قبالة سواحل اليمن.



ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله "ليس هناك أي بلاغ حتى الآن بشان فقدان الجيش الأميركي لإحدى مسيراته".



وأضاف المسؤول الأمريكي "تقييمنا الأولي يشير إلى أن ادعاءات الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية غير صحيحة" وفق ما نقلته القناة على موقعها مساء الأربعاء.



وكانت مليشيا الحوثي التابعة لإيران، قد زعمت في بيان في وقت سابق اليوم أنها أسقطت مسيرة أميركية من طراز MQ9 في المياه الإقليمية اليمنية "ضمن الدعم العسكري الأميركي"، دون أن تحدد موقع سقوطها.



وفي الأيام الماضية نشر الحوثي سلسلة من المقاطع لعمليات إطلاق صواريخ وطيران مسير زعم أنها تستهدف العدو الصهيوني، لكن التحقيقات أظهرت أنها قديمة وتستهدف مواقع عسكرية ومدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

المصدر: الحرة +يمن شباب نت