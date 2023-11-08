شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير: اكتشاف مؤشر جديد يكشف عن مرض خطير لمن يعانون من تبول متكرر في الليل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �شف خبراء صحة عن عدة أعراض قد تكون مؤشرا للإصابة بسرطان المثانة عند التبول. وفقا لما جاء في موقع صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو ظهور الدم في البول، والمعروف باسم البيلة الدموية. إضافة إلى وجود تغييرات في وتيرة التبول في كثير من الحالات، حيث يشكو المرضى من الألم والحرقان أثناء التبول. وقد يكون الإحساس بالحرقان أثناء التبول علامة أقل شيوعًا لسرطان المثانة، لذلك من المهم البحث عن علامات أخرى، مثل "كثرة التبول، الشعور بالحاجة إلى التبول عدة مرات طوال الليل، عدم القدرة على التبول، آلام أسفل الظهر في جانب واحد من الجسم". ونصح الخبراء التحدث إلى الطبيب على الفور إذا شعر أحد الأشخاص بحرقة أو ألم في حالة وجود سبب أكثر خطورة، وإذا لاحظت أيضًا وجود دم في البول..

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