اليمن.. تشييع 11 جنديًا سقطوا في مواجهات مع مليشيا الحوثي غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شيعت قيادة الأركان ومسؤولون عسكريون في مأرب جثامين 11 جنديا من الجيش استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم حوثي غادر ليل الاثنين الثلاثاء في جبهات عدة شمال المحافظة وغربها.

ويعد الهجوم الحوثي على مأرب قبل يومين هو الأكبر والأخطر من نوعه منذ شهور عدة، وتزامن معه محاولة اغتيال رئيس الأركان صغير بن عزيز في الطريق الرابط بين مأرب وسيئون بسيارة مفخخة.

وردًا على الهجوم عقد رئيس الأركان صباح الأربعاء اجتماعا مع كبار القادة العسكريين والأمنيين في مأرب لمناقشة أوضاع الجبهات العسكرية.

كما ترأس سلطان العرادة محافظ مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي صباح الأربعاء اجتماعا بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة.

ووجه برفع الجاهزية القتالية ورفع اليقظة الأمنية والتصدي للخلايا الحوثية والإجرامية التي تحاول زعزعة الاستقرار في المحافظة.

واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتحشيد عسكري جديد حول مأرب وجبهات تعز والضالع، وحذرت من تصعيدها وفق منشور لوزير الإعلام معمر الإرياني.