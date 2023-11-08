اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعز.. الأجهزة الأمنية تحبط تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، الأربعاء، إحباط تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي التابع لجبهة الأقروض، إن النقاط الأمنية التابعة للجبهة، تمكنت من إحباط تهريب عددا من قطع السلاح والذخائر المتنوعة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد قائد جبهة الاقروض العقيد محمد العيد، أن هذه العملية ليست الأولى التي تمكنت النقاط الأمنية في الجبهة من إحباطها، مشيرُا إلى أن العملية تمت بفضل الحس الأمني العالي واليقظة التي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية في الجبهة.

وأوضح أنه تم ضبط الأسلحة خلال عمليات تفتيش دقيقة للمركبات في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقيادة الجبهة، مشيرا إلى أنه تم ضبط السيارة المحملة بالسلاح والذخيرة وهي باتجاه مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا