تعز.. الأجهزة الأمنية تحبط تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، الأربعاء، إحباط تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي التابع لجبهة الأقروض، إن النقاط الأمنية التابعة للجبهة، تمكنت من إحباط تهريب عددا من قطع السلاح والذخائر المتنوعة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد قائد جبهة الاقروض العقيد محمد العيد، أن هذه العملية ليست الأولى التي تمكنت النقاط الأمنية في الجبهة من إحباطها، مشيرُا إلى أن العملية تمت بفضل الحس الأمني العالي واليقظة التي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية في الجبهة.

وأوضح أنه تم ضبط الأسلحة خلال عمليات تفتيش دقيقة للمركبات في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقيادة الجبهة، مشيرا إلى أنه تم ضبط السيارة المحملة بالسلاح والذخيرة وهي باتجاه مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.