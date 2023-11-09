شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شورى الإصلاح بالمهرة يدعو لمساعدة المتضررين من الاعصار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح رئيس هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، الشيخ حمود محمد حووت كلشات، بأن المديريات المتضررة من إعصار تيج بالمحافظة، لا تزال تعاني إلى الآن مع ضعف عملية الاستجابة، مقارنة بحجم الدمار الذي خلفه الاعصار خاصة في مديرية حصوين.

وبين كلشات لـ "الإصلاح نت" إلى أن المزارعين وأصحاب الدخل المحدود، باتوا يعانوا من عدم إيجاد بدائل للعيش، بعدما جرفت الفيضانات كل ممتلكاتهم من مواشي وأبل وغيرها.

وثمن كلشات دور السلطة المحلية بالمحافظة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والبعثة الطبية من حضرموت، ودور الدول الشقيقة كسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في الدعم الإغاثي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن معاناة الأسر أكبر من ذلك وهي بحاجة إلى دعم متواصل خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء المنازل المدمرة.

ونوه بالجهود المتواصلة في فتح الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة ولا يزال هناك طرق تحتاج لإعادة التأهيل.

وأكد كلشات بأن الإصلاح كان له دور فاعل في الوقوف إلى جانب المتضررين في مديريتي حصوين والغيضة ولاتزال جهوده مستمرة في التخفيف من حدة معاناة المتضررين من تداعيات الاعصار