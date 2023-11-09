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تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

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عدن - ياسمين التهامي - تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

الخميس 9 نوفمبر 2023 الساعة 09:56

اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار. 

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سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاع?ا، بعدما فاجأت الجميع بنسيان?ا الرضيع في المطار. ووثق مقطع فيديو متداول محادثة بين قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلال?ا قائد الطائرة التحضير لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضيع نسيته أمه في المطار. 

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سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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