شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مروع في صحراء السعودية لسيارة رجل تحترق بالكامل لهذا السبب!! احذرو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت سيارة رجل إلى الاحتراق بالكامل، اليوم الاثنين، في مشهد مروع. ووثق الرجل مقطع فيديو للحظة اشتعال السيارة، حيث ظهرت النيران وهي تلتهم الجزء الأمامي منها، ثم انتشرت بسرعة إلى باقي أجزاء السيارة. ولم يحاول الرجل إطفاء السيارة، مكتفيًا فقط برصد الأجزاء غير المحترقة منها قبل أن يطولها الحريق. وبحسب صحيفة صدى، فإن سبب الحريق ما زال غير معروف، لكن يُعتقد أنه قد يكون بسبب عطل كهربائي. فيديو متداول لشخص يصوّر سيارته بكل برود وهي تحترق. pic.twitter.com/I6flACNOUD— Golden Dose (@GoldenDose) November 6, 2023.

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