شكرا لقرائتكم خبر عن وافقت السعودية على نشر الفرحة للوافدين بعد السماح لهم بالزواج من السعوديات في 3 شروط بسيطة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بناءً على المعلومات التي قدمتها، هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة للزواج من أجنبية في المملكة العربية السعودية، وللزواج خارج المملكة أيضًا.

سألخص هذه الشروط والأوراق المطلوبة حسب المعلومات التي وردت في المقال:

للزواج من أجنبية داخل المملكة العربية السعودية:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 50 سنة، وألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مخطوبًا لفتاة سعودية أخرى، ويلزم تقديم طلب من ولي الأمر لوالي المنطقة التي ينتمي إليها.

يجب توفير الأوراق المطلوبة وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية في المملكة.

للزواج من أجنبية خارج المملكة العربية السعودية:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، وعمر المرأة عن 21 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مرتبطًا وقد أكمل دراسته ويشغل وظيفة ثابتة.

يجب أن لا يقل دخل الشخص الراغب في الزواج عن 3000 ريال شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة مثل جوازات السفر وعقد الزواج وشهادة عدم ممانعة من الزواج وشهادة تثبت حالة الزوجة الاجتماعية، بالإضافة إلى الشهود السعوديين وصورة من هويتهم.

للزواج من مواطنة خليجية:

يجب توفير جوازات سفر العلاقة الزوجية.

يجب أن يكون عمر العروس على الأقل 25 سنة، وفارق السن بين المتقدمين لا يجب أن يتجاوز 15 سنة.

يجب تقديم عقد زواج يثبت أن الزوج مريض وقادر على الحياة الزوجية.

يجب أن تحصل الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج وشهادة تثبت حالتها الاجتماعية، وأن لم تكن متزوجة سابقًا أو مطلقة.

يجب أن لم يسبق للخاطب أن تزوج سعودية، ويجب عليه توقيع إعلان عدم الزواج من سعودية، وحضور شاهدين سعوديين وتوقيعهما.