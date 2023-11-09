وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مختطف في العشرينيات من عمره، تحت التعذيب داخل أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء، شمالي اليمن.



وقالت مصادر حقوقية، إن الشاب (عزالدين صالح محمد محمد الحبجي ـ 28 عاماً) توفي تحت التعذيب في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.



وأضافت المصادر أن المليشيا نقلت جثة الضحية إلى مستشفى القدس وتعتزم التنصل من الجريمة، وإظهار الحادثة وكأنها وفاة طبيعية، على الرغم من أن آثار التعذيب الوحشي ظاهرة في جسده.



وبحسب المصادر فإن (الجبحي) من أبناء قرية (الغول مسود) بعزلة الحبج بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، ظل في الاختطاف لما يقارب من سنة وشهرين، وقد تنقل في سجون المليشيا في السوادية وذمار وصنعاء.



وتأتي هذه الجريمة امتداداً لجرائم التعذيب التي تشهدها سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، في ظل حالة الإفلات من العقاب، حيث رصدت وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية، خلال سنوات الانقلاب.

